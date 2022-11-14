Покров до трех сантиметров: в Москве прогнозируют скорое наступление морозов

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В Москве ожидаются снегопады и наступление холодов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Подобный период времени года синоптики называют предзимьем.

Москвичей на этой неделе ожидают предзимние перемены погоды. На смену недавнему потеплению и рекордным для ноября температурам придут снег и мороз.

И днем, и ночью ожидается до -5 градусов. Прогнозируется, что высота снежного покрова может вырасти до трех сантиметров.

Понижение температуры до своих климатических норм ознаменует собой приход особого периода, который метеорологи называют предзимьем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские регионы пережили сильнейший удар непогоды.

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