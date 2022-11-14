Высший пилотаж: Захарова высмеяла сообщения о госпитализации Лаврова на G20

Ранее ряд мировых агенств сообщили об ухудшении главы российского МИД после прибытия на Бали.

Сообщения о госпитализации главы российского МИД Сергея Лаврова являются «высшим пилотажем фейков». Такое заявление сделала Мария Захарова.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован», — написала в Telegram-канале официальный представитель российского дипломатического ведомства.

К слову, Захарова не могла не проиронизовать по этому поводу, добавив обещание скоро предоставить мировой эксклюзив.

Сообщения об ухудшении самочувствия главы российского МИД после прибытия на Бали стремительно облетели мировые агентства. Причем ссылались журналисты на заявления индонезийских правительственных и медицинских чиновника. Якобы, как они утверждали, у Сергея Лаврова диагностировали проблемы с сердцем.