Военкор «Известий» показал, как бойцы НМ ДНР зачищают поселок Опытное

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НМ ДНР ведут зачистку поселка Опытное напротив донецкого аэропорта

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

На видео можно оценить масштаб мародерства украинских националистов.

Силы народной милиции ДНР ведут зачистку поселка Опытное, что напротив донецкого аэропорта. Сейчас для бойцов и местных жителей идет подвоз еды и воды. Последним тяжелее всего: их поселок был на линии огня последние восемь лет. Несмотря на это, там остались дома, нетронутые боями. Правда, в целости их это все равно не сохранило. Дмитрий Астрахань продолжит.

«Силы народной милиции ДНР, отдельный разведывательный батальон „Спарта“, а позже и первая Славянская бригада сейчас зашли, освободили и ведут зачистку поселка Опытное, в котором много лет закреплялись украинские войска. Таким образом продолжается охват Авдеевки, постепенное продолжение на авдеевском направлении, которое должно привезти к охвату этого крупного населенного пункта», — сообщил корреспондент Астрахань.

«Заходили под минометы, зашли успешно. Противник удалялся, большого боя не было, но немного постреляли. Судьба Опытного решена, мы его уже почти дозачищаем», — рассказал военнослужащий с позывным Флеш.

Одна из групп сейчас возвращается со стороны зачищаемых улиц, со стороны окраин. Группу сопровождает беспилотный летательный аппарат, чтобы просматривать засады и обочины. Там дальше слышна артиллерия.

«По большому счету, ту бригаду, которая здесь стояла перед нами, ее уже выбили. До 70% личного состава — потери. Остались морпехи из 36-й бригады. Ну, эти более-менее воюют — грамотно тактически. Но тоже особо не рискуют», — сообщил один из военнослужащих.

«Смотрите, это первая улица, на которую мы зашли. Как видите, все дома разрушены. Общались с местными жителями, враг мародерил Мало что осталось целого. Сейчас идет подвоз воды, еды», — отметил военнослужащий с позывным Флеш.

«Эти дома практически не тронуты боями. За исключением тех, в которых оборону занимали украинские солдаты. Они разрушены украинскими солдатами перед уходом. Здесь хорошо видны разбросанные вещи, видно, как досматривали, видно, как искали ценности украинские солдаты, занимавшиеся мародерством», — заключил Дмитрий Астрахань.

Тема:
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