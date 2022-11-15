Зима набирает обороты: сегодня москвичей ожидает первый снегопад

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 72

Жителей Московской области предупреждают о снегопаде во второй половине дня

Зима набирает обороты: сегодня москвичей ожидает первый снегопад

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Погода

В Гидрометцентре России сообщили, что до конца недели высота снега в столице составит 10-15 сантиметров.

Как и прогнозировали синоптики, к столичному региону приближается настоящая зима. Помимо резкого похолодания, москвичей сегодня ждет сюрприз в виде первого снегопада. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки ожидаются во второй половине дня. 

«Во второй половине дня, особенно ночью, будет первый, можно сказать, снегопад. Это уже не те редкие снежинки, которые наблюдались ранее. Он приведет к тому, что высота снега будет от трех до пяти сантиметров к утру среды», — заявил Вильфанд. 

Он также отметил, что снег будет идти и в последующие дни, местами даже с метелями — первая ожидается в четверг. На этой неделе зима будет набирать обороты, считает метеоролог. 

«За счет продолжительности осадков высота снега к воскресенью может достигнуть десять сантиметров, в некоторых районах Московской области — 15 сантиметров», — подытожил Вильфанд. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прошедший в Москве ураган повалил более сотни деревьев.

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