Зима набирает обороты: сегодня москвичей ожидает первый снегопад
Жителей Московской области предупреждают о снегопаде во второй половине дня
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
В Гидрометцентре России сообщили, что до конца недели высота снега в столице составит 10-15 сантиметров.
Как и прогнозировали синоптики, к столичному региону приближается настоящая зима. Помимо резкого похолодания, москвичей сегодня ждет сюрприз в виде первого снегопада. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки ожидаются во второй половине дня.
«Во второй половине дня, особенно ночью, будет первый, можно сказать, снегопад. Это уже не те редкие снежинки, которые наблюдались ранее. Он приведет к тому, что высота снега будет от трех до пяти сантиметров к утру среды», — заявил Вильфанд.
Он также отметил, что снег будет идти и в последующие дни, местами даже с метелями — первая ожидается в четверг. На этой неделе зима будет набирать обороты, считает метеоролог.
«За счет продолжительности осадков высота снега к воскресенью может достигнуть десять сантиметров, в некоторых районах Московской области — 15 сантиметров», — подытожил Вильфанд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прошедший в Москве ураган повалил более сотни деревьев.
- 14 нояб
- Более сотни деревьев повалил прошедший в Москве ураган
- 14 нояб
- Покров до трех сантиметров: в Москве прогнозируют скорое наступление морозов
- 13 нояб
- Российские регионы пережили сильнейший удар непогоды
- 13 нояб
- В США прогнозируют зимнее затишье в конфликте на Украине
- 12 нояб
- Москвичей предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни
- 10 нояб
- Убийственный зной: ученые предсказали гибель людей от аномальной жары
- 10 нояб
- Циклон «Филомена» принесет в Петербург дожди и рекордное тепло
- 9 нояб
- Климатическая катастрофа уже близко: есть доказательства
- 3 нояб
- Буксуют все: первый снегопад в Хабаровске привел к дорожному коллапсу
- 3 нояб
- Под снежным куполом: регионы России накрыло метелями
59%
0.18 62.16
0.62
Нашли ошибку?