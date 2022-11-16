Тина Канделаки заступилась за Джима Керри после введенных против него санкций

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 22

Журналист находит их странными и даже смешными.

Тина Канделаки заступилась за Джима Керри после введенных против него санкций

Фото: www.globallookpress.com / Jin Yu

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Журналист и гендиректор «Газпром-медиа» Тина Канделаки вставала на защиту актера Джима Керри, против которого Россия ввела санкции. По мнению знаменитости, эти меры выглядят странными и даже комедийными.

«Зачем мы ввели санкции против Джима Керри? Какие цели именно в санкциях против Джима Керри? Конечно, сейчас вы можете легко накидать мне какие-то его антироссийские высказывания или что-то в этом роде. Но, как мне кажется, для большинства тех, кто рос в 90-е, Керри где-то в подсознании остается скорее хорошим, чем плохим», — отметила Канделаки.

Телеведущая считает, что разумнее вводить санкции против людей и организаций, действительно представляющих угрозу. Джим Керри к таковым точно не относится, не сомневается она.

«И эти санкции против актера выглядят странными, как будто бы немного смешными, комедийными. Можно сказать, что в его стиле. Никто ведь всерьез и не думает, что актер собирается приехать в Россию с творческими вечерами. Так зачем тогда мы вводим санкции против комика?» — спрашивает журналист.

А следом — другой риторический вопрос: каким будет следующий шаг — в стране отменят все фильмы с участием голливудской звезды? Канделаки находит это бессмысленным.

«Может быть, давайте будем арестовывать имущество американцев, англичан, украинцев в России, как делают это они. Может быть, в этом будет больше толка?» — заключила знаменитость.

Как известно, аналогичную позицию насчет актера ранее высказала балерина Анстасия Волочкова. По ее мнению, такой запрет выглядит бредовым и абсурдным, поскоку творческие личности должны объединять людей, отвлекать от негатива.

О введении санкций РФ против Джима Керри стало известно 14 ноября. Данное решение российские власти приняли в связи с тем, что актер негативно отзывался о спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Анастасию Волочкову и актера Джима Керри.

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