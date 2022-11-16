Дочь покойной Юлии Началовой рассказала, как пережила смерть мамы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 28

Вера Алдонина постепенно развивается как певица, исполняя не только песни мамы, но и Уитни Хьюстон и Марайи Керри.

Дочь покойной Юлии Началовой рассказала, как пережила смерть мамы

Фото: Instagram* / julianachalova

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Тема:
Юлия Началова

Певица Юлия Началова умерла в 2019 году от осложнений, вызванных заражением крови. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на тот момент дочь певицы была на каникулах в Лондоне. Ее отец, футболист Евгений Алдонин, долго не решался сообщить девочке страшную новость.

В откровенном интервью с «МК» 15-летняя Вера впервые рассказала, как ей удалось справиться со смертью мамы.

«Поддержка близких людей, конечно, очень помогла. А еще — умение собраться и взять себя в руки. Это меня спасло! Бабушка очень помогла. Она — моя главная поддержка и опора», — призналась Вера.

Девочка становится точной копией мамы, причем не только внешне. Хотя, по словам Веры, целенаправленно мама никаких советов ей не давала.

«Я наблюдала за ней с самого раннего детства и, конечно, неосознанно что-то брала себе на вооружение. Например, как делать макияж», — рассказала Вера.

Макияж она делает себе сама, а также не прибегает к услугам стилистов. Все образы на концерты будущая звезда создает самостоятельно.

Что касается концертов, Вера призналась, что выступает пока не так часто, в основном на школьных мероприятиях. Собственных песен у девочки нет, но она с радостью исполняет что-то из репертуара мамы или, например, Уитни Хьюстон и Марайи Керри.

«Если я пойму, что хочу заниматься певческой карьерой основательно, то буду просить дедушку написать мне свои песни. С дедушкой редко получается заниматься [музыкой], но мы стараемся находить время. Он меня учит рабочим моментам: технике вокала, например. В общем, закладывает необходимую базу», — поделилась Вера.

Девочка еще не определилась, чему хочет посвятить свою жизнь — музыке или актерскому мастерству. Однако занимается всем понемногу: в школе Вера посещает театральную студию, где можно и петь, и танцевать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая семья футболиста Евгения Алдонина тепло приняла его дочь от первого брака с Началовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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