Один за всех, и все за одного: лучшее видео по теме СВО за день

Мобилизованных бойцов готовят к тому, с чем им придется столкнуться в зоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

Российские мобилизованные продолжают подготовку к отправке в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. В Минобороны РФ предоставили кадры с мест боевых слаживаний, где сейчас под руководством опытных инструкторов граждане проходят тренировки, имитирующие реальный бой.

Солдаты применяют реактивные огнеметы «Шмель» в составе подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ). Оружие эффективно выводит из строя легкобронированную и автомобильную технику, уничтожая живую силу врага.

В рамках подготовки отрабатывается поддержка наступающего мотострелкового подразделения. Огнеметчиками наносятся удары по условным целям термобарическими реактивными гранатами. Также отрабатывается огневая подготовка из автоматов, пулеметов, подствольных и противотанковых гранатометов.

Гранатометчики ведут стрельбу из укрытия. Цель — бронетехника противника. Все боеприпасы боевые. В штурмовой группе из укрытия работает снайпер. Он прикрывает сослуживцев, действуя на опережение и на удалении. Боец уничтожает стрелков противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с боевой работой российских танков и боевых машин пехоты (БМП).