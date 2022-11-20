«Положить под кучу»: эксперт оценил реакцию ООН на пытки российских военных

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 883

Эксперт Безпалько уверен в бездействии ООН после письма России о жестоком обращении Киева с российскими военными

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Политолог Богдан Безпалько уверен, что организации просто закинут обращение России в долгий ящик и снова закроют глаза на бесчинства киевского режима.

Россия направила Генассамблею и Совет Безопасности ООН письмо с доказательствами жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными. Как Европа отреагирует на письмо и будет ли наказан киевский режим за свои преступления? На эти вопросы ответил член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам эксперта, на обращение России никто не обратит внимания, а письмо постараются закинуть в долгий ящик и завалить «более срочными» проблемами. Либо найдут причину, чтобы снова перевернуть ситуацию с ног на голову и выставить Россию виновником всех проблем.

«Я думаю, что это письмо не заметят, постараются его тут же положить под кучу новых инициатив и писем. Либо они попытаются нивелировать обвинениями в адрес нашей страны. Кто-то из наших союзников, возможно, обратит на это внимание. Но, к сожалению, это норма для Запада, когда они свои преступления просто игнорируют», — сказал Богдан Безпалько.

Он отметил, что международные организации могут создать атмосферу осуждения действий киевского режима, но не более — серьезных действий за их словами не последует.

«Международные организации могут осудить это явление, но их голос вряд ли будет кем-то замечен. Ничего не последует: никаких действий, никаких заявлений государственных лиц», — подытожил Безпалько.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по возмещению Россией ущерба Украине.

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