Конец игры: смог ли Разин выиграть суд у покойного Шатунова
Суд отклонил кассационную жалобу Разина по вопросу прав на песни «Ласкового мая»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Экс-продюсер «Ласкового мая» воевал с Юрием Шатуновым последние годы его жизни. Даже смерть артиста не утихомирила пыл Разина. Чем закончилась его попытка доказать свою правоту?
Стало известно решение суда в отношении кассационной жалобы, которую экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал после смерти Юрия Шатунова. Он пытался доказать, что все права на песни коллектива принадлежат ему, а суд, который передал права артисту, якобы ошибся с решением. Все попытки доказать свою правоту оказались тщетны.
«В кассационной жалобе Разину Андрею Александровичу отказать в полном объеме. А если перевести эту терминологию на обычный язык, то Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю», — сообщили адвокаты семьи Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев в беседе с aif.ru.
К слову, последние годы жизни Шатунов все силы потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал и убеждал всех — только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти певец одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.
Во время отдыха в Подмосковье ему внезапно стало плохо. Он пожаловался на боль в груди и спазмы. Друзья самостоятельно отвезли его в ближайшую сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта. Многие выразили мнение — главным виновников трагедии стал именно Разин, который буквально истязал Шатунова судебными разбирательствами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась жизнь создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.
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