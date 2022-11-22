Российские Су-25 ударили по военным объектам ВСУ: кадры из кабины самолета
Минобороны России показало видео ракетных ударов Су-25 по военным объектам ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Боевая задача по уничтожению целей была выполнена успешно.
Российская штурмовая авиация уничтожила замаскированные укрепления и бронетехнику ВСУ. Пуски выполнялись парами с малых высот. Все ракеты достигли целей.
После успешного выполнения задач штурмовики Су-25 ВКС России выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу, где специалисты в кратчайшие сроки подготовили технику к новому боевому вылету.
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