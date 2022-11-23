Россиян предупредили о смертельной опасности рыбалки на тонком льду

Но неустойчивая погода с перепадами температур не останавливает любителей зимней рыбалки. В смертельной ловушке оказался житель Обнинска — тонкий лед не выдержал его веса, и мужчина провалился. Крики услышали прохожие, они же вызвали спасателей. Мужчина находится в больнице с переохлаждением.

Похожая спасательная операция и в подмосковном Фрязино — там под лед провалились сразу два рыбака. Один сумел выбраться, а вот его товарищу понадобилась помощь. Когда на место приехали сотрудники МЧС, мужчина уже сильно замерз и выбился из сил.

Сейчас во многих регионах России сотрудники МЧС проводят рейды у водоемов. Предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед, который еще недостаточно крепкий даже на севере страны.