Россиян предупредили о смертельной опасности рыбалки на тонком льду
С наступлением первых холодов экстремалы отправляются в путь. При этом мало кто думает о возможности печальных последствий.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
Но неустойчивая погода с перепадами температур не останавливает любителей зимней рыбалки. В смертельной ловушке оказался житель Обнинска — тонкий лед не выдержал его веса, и мужчина провалился. Крики услышали прохожие, они же вызвали спасателей. Мужчина находится в больнице с переохлаждением.
Похожая спасательная операция и в подмосковном Фрязино — там под лед провалились сразу два рыбака. Один сумел выбраться, а вот его товарищу понадобилась помощь. Когда на место приехали сотрудники МЧС, мужчина уже сильно замерз и выбился из сил.
Сейчас во многих регионах России сотрудники МЧС проводят рейды у водоемов. Предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед, который еще недостаточно крепкий даже на севере страны.
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