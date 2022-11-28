Гололед в Петербурге привел к массовым авариям на дорогах
Синоптики прогнозируют, что гололед в Петербурге продержится до начала декабря
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Серьезно никто не пострадал, а вот машины теперь ждет дорогостоящий ремонт.
Гололед на улицах Санкт-Петербурга продержится до начала декабря. С таким прогнозом выступили синоптики.
Между тем, сотрудники МЧС предупредили жителей Северной столицы о том, что водителям и пешеходам не стоит терять бдительности и быть внимательными на дорогах. В целом до начала декабря в городе будет морозно. Столбики термометров в ближайшее время опустятся до -4…-7 градусов.
Гололед в Санкт-Петербурге уже привел к нескольким крупным авариям. Так, на кольцевой автодороге столкнулись сразу шесть автомобилей. Серьезно никто не пострадал, а вот машины теперь ждет дорогостоящий ремонт.
А на Ропшинском шоссе водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В результате его машину занесло, она угодила в кювет и перевернулась. Водитель к счастью остался жив, но помощь медиков ему все-таки понадобилась.
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