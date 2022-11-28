Дубак: депутатам Бундестага надоело стучать зубами из-за холода в здании

Даже коллективные жалобы не исправят ситуацию в один момент, остается только ждать и терпеть.

Немецкие депутаты недовольны холодом в кабинетах Бундестага. В целях экономии энергии в зданиях не подается привычное количество тепла. Об этом сообщил обозреватель издания Spiegel Тим Нойман. По его словам, во многих помещениях температура не превышает 19 градусов, а в некоторых и вовсе отсутствует отопление.

«Я сидела в кабинете в пуховике и была вынуждена ходить туда-сюда. Однако через некоторое время у меня начался насморк. <…> Это фарс! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию», — рассказала депутат от «зеленых» Ренате Кюнаст.

В том числе отмечается, что в одном из зданий Бундестага, в котором расположены 1700 кабинетов, отопление вообще не подается в связи с поломкой насоса. Многие работники недовольны холодом, поэтому подали жалобы в администрацию. В издании говорится, что ремонт будет длиться неопределенное время. Видимо, сотрудникам остается только ждать и одеваться теплее.

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