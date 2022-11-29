Врач запретил вдове Юрия Шатунова слушать голос любимого мужа

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Рита Миронова
Рита Миронова 77

Психолог запретил вдове Шатунова слушать песни покойного мужа

Врач запретил вдове Юрия Шатунова слушать голос любимого мужа

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Светлане Шатуновой пришлось обратиться к психологу, чтобы легче пережить боль утраты.

Вдова Юрия Шатунова Светлана в беседе с aif.ru призналась, что работала с психологом после смерти мужа. По ее словам, врач запретил ей слушать голос любимого.

«Я не слушаю сейчас песни Юры. Врач запретил. Боль утраты очень сильная. Должно пройти время. Надеюсь, оно правда лечит», — рассказала Светлана в интервью.

Она отметила, что любимая песня покойного мужа у нее — «А помнишь, как босиком бродили мы под дождем вдвоем».

При этом поклонники Шатунова продолжают слушать его песни и продвигать их в музыкальных чартах.

«Уверена, у Юры самые преданные в мире поклонники. <…> Они продолжают слушать его песни. Знаю, что они даже продвигают песни Юры в различных музыкальных чартах. Им важно, чтобы творческое наследие Юры продолжало жить. И в этом их помощь неоценима», — отметила вдова артиста.

На могилу Юры Шатунова каждый день поклонники приходят почтить память своего любимого музыканта.

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Во время отдыха в Подмосковье ему внезапно стало плохо. Он пожаловался на боль в груди и спазмы. Друзья самостоятельно отвезли его в ближайшую сельскую клинику, оттуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Музыкант скончался в Домодедовской больнице от инфаркта.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Шатунова сообщила примерную дату установки памятника на могилу певца.

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