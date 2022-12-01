Морозно, но не снежно: какой будет зима в Москве и Петербурге
Зима в столичном регионе началась с двадцатиградусных морозов
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Синоптики рассказали, каким будет декабрь в столичном регионе.
Зима в столичном регионе стартовала с настоящих морозов. Ночью в Подмосковье было до -20°, в Москве — около -13°. По прогнозам синоптиков, ночь на пятницу ожидается более благоприятной: в пределах Московской кольцевой будет не холоднее 10-12° мороза, а в области температура не перейдет отметку в -15°. Аналогичная температура прогнозируется и в предстоящие выходные.
А в Петербурге в первый день зимы обещают снег. Температура воздуха на этой неделе будет колебаться в пределах 4-6° ниже нуля, в ночное время опустится до -10°. А вообще нынешний декабрь выдастся морозным, но не очень снежным, прогнозируют синоптики.
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