Взрослые сами разберутся: Зеленский не нужен для решения украинского конфликта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

Политолог Бредихин заявил о бесполезности Киева в урегулировании своего кризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian President'S Office; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

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Украинская сторона так сильно зависит от Запада, что потеряла право голоса.

Американский лидер Джо Байден хочет показать себя в роли «миротворца» в украинском конфликте. С какой-то стороны это даже правильно, ведь переговоры о регулировании ситуации вокруг Украины могут быть только между Москвой и Вашингтоном. Киев тут играет последнюю роль. Об этом заявил политолог Антон Бредихин, комментируя слова президента США о готовности к диалогу с Путиным касаемо кризиса в Незалежной.

«Здесь стоит присмотреться к тому, что хотят американцы предложить. Какие условия они хотят предложить и посмотреть какие будут результаты. Тем более, такой итог Байдена, это итог большого переговорного формата, который ведется неформально между РФ и США, посредством того же Патрушева, Нарышкина и других», — объяснил эксперт.

В том числе Бредихин уверен, что дальнейших конфликтов в мировой повестке не ожидается. Ситуация с тем же Косово или Тайванем скорее всего урегулируются дипломатическим путем. По словам специалиста, все они входят в одну глобальную цепь, заключает которую украинский кризис. Поэтому любые назревшие конфликты у других государств завершатся, как только кончится конфликт на Украине.

«Все завязано на Украине. Будет дальше эскалация на Украине — будет дальше эскалация и в других регионах земного шара», — заявил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина потеряла свою независимость еще со времен Евромайдана.

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