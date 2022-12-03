В Германии не увидели признаков экономической войны со стороны России

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 25

Правительство ФРГ: Россия не ведет энергетическую войну против Германии

В Германии не увидели признаков экономической войны со стороны России

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Henkelmann

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Тема:
Специальная военная операция России

Речь идет именно о враждебных действиях по отношению к ФРГ.

Власти Германии признали, что Россия не ведет со страной энергетическую войну. Об этом заявили в правительстве ФРГ в ответ на запрос партии «Альтернатива для Германии».

«Термин „энергетическая война“ используется символически и не является войной в международно-правовом смысле. Он должен дать понять, что Россия в сложившейся ситуации использует энергию и энергоресурсы как средство давления для достижения политических целей», — приводит выдержку из документа РИА Новости.

При этом в правительстве Германии воздержались от ответа на вопрос, есть ли у конфликта вообще воюющие стороны. Однако заметили, что Евросоюз и Германия ввели санкции в отношении России, касающиеся энергетического сектора.

Про энергетическую войну между Германией и Россией раннее не раз заявлял министр финансов Германии Кристиан Линднер и упрекал Россию в том, что именно она завязала это конфликт. Но, как оказалось, в аппарате правительства страны не все придерживаются такой позиции.

Страны Европы и Запада объявили санкции против России после начала спецоперации на Украине. Однако данные меры сработали против недружественных стран, где, в частности, подрожали цены на продукты, электричество, топливо. Несмотря на народные протесты, ЕС продолжает антисоциальную политику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе закрываются тысячи ферм из-за энергокризиса.

Тема:
Специальная военная операция России
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