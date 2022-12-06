Регионы России жалуются на сильный смог и «химию» в воздухе из-за непогоды

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Некоторым гражданам становится действительно трудно дышать.

Фото, видео: КРТК / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Сибирь накрыл сильный смог. Жители Омской, Томской, Новосибирской областей и Кузбасса жалуются на запахи гари и химии в воздухе. Все из-за непогоды — в безверетенные дни не рассеиваются вредные выбросы от предприятий и транспорта. В итоге все это скапливается в низких слоях атмосферы.

В Омске уже зафиксировали превышение нормы содержания вредных частиц. Информацию передали в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. По закону, во время неблагоприятных метеоусловий промышленные предприятия обязаны снижать количество выбросов.

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