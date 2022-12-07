Бронированная крепость: как работает новейший бронепоезд РФ в зоне СВО

Такую технику ничем не сломать: просчитано все до мелочей.

Настоящая бронированная крепость появилась на железных дорогах в зоне проведения специальной военной операции. Уникальный поезд оснащен новейшим оружием и техникой. И способен выполнять самые разные задачи — от разведки и ответа на атаки украинских военных — до разминирования и восстановления путей.

«Бронепоезд идет, наблюдатель смотрит и уже по рации сообщает о каких-либо препятствиях на пути, или если противник где-нибудь засел», — отметил машинист поезда.

В этом поезде тепловоз находится в середине состава, что повышает его безопасность. А вагоны защищены сталью толщиной до 20 миллиметров и внутри обложены мешками с песком.