«Постоянные унижения»: Асмус жестко ответила Харламову за «облеванный» дом

Знаменитость отметила, что бывший муж до сих пор переживает из-за ее ухода.

Актриса Кристина Асмус жестко ответила экс-супругу юмористу Гарику Харламову за слова о «заблеванном доме», который достался ей после развода. По словам артистки, он не просто некрасиво пошутил над бывшей женой, но и обманул ее и поклонников. На самом деле комик вообще никакого дома ей не оставлял.

«Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обосанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», — написала звезда «Интернов» в соцсетях.

В том числе Асмус отметила, что Харламов до сих пор злится на нее из-за ухода от него. По мнению артистки, юморист был не самым лучшим супругом. Она обвинила бывшего возлюбленного в регулярных издевательствах над любимой женщиной.

Кристина Асмус ответила Гарику Харламову за шутку про «облеванный» дом; Фото: Instagram* / asmuskristina

«Постоянные публичные унижения матери вашего ребенка — не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем», — заключила звезда.

К слову, комик в одном из интервью рассказал про случай, когда будучи в браке с Асмус проснулся ночью и пошел в туалет. Из-за плохого самочувствия его стошнило на пол, после чего он обмочился.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — сказал тогда Гарик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Харламова нашли в лечебном учреждении.

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