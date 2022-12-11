Российские «Терминаторы» повергают украинских боевиков в ужас

Российские бойцы заверяют, что ВСУ бегут при виде мощной техники.

Украинские военные испытывают страх перед непонятными для них российскими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом рассказали РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа (ЗВО).

«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде „Терминатора“. Для них это незнакомая машина», — объяснил военный.

Такие эмоции заставляют ВСУ фактически объявлять охоту за «Терминаторами», а за подбитую машину назначают высокую цену.

Важно понимать, что в боевых условиях на первую линию выходят танки, а за ними следуют «Терминаторы».

«Танки работают по своим целям. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту», — рассказал командир БМПТ «Терминатор».

Примечательно, что российские БМПТ отличаются высокой защищенностью, которой не обладают основные танки в арсенале РФ. Другой отличительной чертой боевой машины является наличие многоканального комплекса вооружения, позволяющего вести огонь по четырем-пяти целям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость в ходе СВО на Украине.