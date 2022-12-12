Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении войск РФ на всей линии соприкосновения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 88

В данный момент российские военные участвуют в ожесточенных боях за Артемовск.

Глава ДНР Пушилин заявил о продвижении войск РФ на всей линии соприкосновения

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Он подчеркнул, что даже небольшие шаги с точки зрения пройденного расстояния имеют большое значения. Если на одном участке бойцы сумели пройти 100-200 метров, а на другом «какие-то там 10-20», это не умаляет заслуги солдат, так как общая тенденция улучшает позиции всех подразделений.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед», — заявил Пушилин. Его видеообращение размещено в Telegram.

В данный момент российские военнослужащие бьются за подконтрольные киевскому режиму части ДНР, особенно ожесточенные сражения ведутся за город Артемовск. Это важный транспортный узел и канал снабжения, которым пользуется украинская группировка войск в Донбассе.

Пушилин в своем сообщении отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осыпают «веерными» обстрелами центральную часть города Донецк. Есть данные о погибших и пострадавших, ведется контрбатарейная работа. Боевики Киева здесь чувствуют себя свободнее за счет удобного расположения и легкости перемещения, однако и солдаты РФ поразили несколько украинских огневых точек и установок РСЗО «Град».

«Нам всем тяжело сейчас в Донецке переживать эти „веерные“ обстрелы, когда не понимаешь, куда пуля летит и куда прилетит, но мы держимся. Потому что понимаем, ради чего — ДНР должна быть освобождена полностью», — сказал Пушилин.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Главы отделившихся от Украины в 2014 году республик сообщили об очередном обострении конфликта и ряде обстрелов со стороны ВСУ, грозивших гуманитарной катастрофой. Москва приняла решение подключиться к сопротивлению. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, политика киевского режима несла прямую угрозу безопасности России.

Ранее, писал 5-tv.ru, военкор «Известий» Денис Кулага показал, что сейчас происходит под Артемовском.

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Спецоперация
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