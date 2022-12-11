«Горячее» направление: военкор «Известий» показал, что происходит под Артемовском

Замысел союзных сил прослеживается по очертаниям фронта: окружить крупные населенные пункты с севера и юга и выдавить ВСУ и нацбатовцев из городских кварталов. На самом горячем, артемовском направлении, один из таких плацдармов для нашего продвижения — поселок Опытное. Репортаж с передовой Дениса Кулаги.

На военном пикапе с нашими десантниками выходим к первой линии на артемовском фронте — поселку Опытное. Еще недавно здесь шли ожесточенные бои. Дальше только пешком, либо на специальной военной технике.

«У нас есть уникальная возможность выйти на перекресток — дорога к Бахмуту, здесь же мы видим следы атаки украинских ДРГ, попытка наступления, здесь лежат погибшие военнослужащие. Здесь вообще очень-очень много погибших военнослужащих со стороны ВСУ», — передал Денис Кулага.

По дороге, малыми группами вместе с бойцами ВДВ и ЧВК «Вагнер» аккуратно выходим к поселку.

«Можно слышать, какая интенсивная работа в самом поселке проводится, бьют из всех орудий, звучит разный калибр».

Так называемый железный лес — наш ориентир для первой остановки.

«Обстановка напряженная. Подразделения продвигаются вперед, мы движемся к Бахмуту», — рассказал командир воздушно-десантной роты ВДВ РФ с позывным «Урок».

Интервью прерывает раздавшаяся стрельба пулемета. Фиксируется очередная попытка прорыва ВСУ, и снова за дело берется артиллерия.

«По пехоте ВСУ близ Опытного и в самом Артемовске сейчас работает исключительно крупный калибр, чтобы охватить как можно больше квадратуру, которую занимает противник», — сообщил Кулага.

В это же время из укрытий выходят наши «Грады». Маршрут передвижения хранится в строжайшем секрете. И вот техника уже на огневой, наведена и готова бить по целям на Юго-Западе Артемовска.

«А уже у переднего края обороны обстановка погорячее», — передал военкор.

Поджимают подразделения ВСУ и под Соледаром. Там российская артиллерия создала для них невыносимые условия — не позволяя не то, что собраться на контратаку, наоборот — украинские силовики собираются отступать от города.

Разведка фиксирует, как на позиции ВСУ точными ударами падают 122 миллиметровые снаряды. Наше дальнейшее движение затруднено, бойцы занимают окопы и готовятся принять бой.

Продолжаем идти пешком — пейзажи в округе неизменны: уничтоженные лесные насаждения и брошенные позиции ВСУ.

«Немножко атмосферы с нашей вылазки: отработали, прошлись, оператор уже грузится в кузов пикапа. Мы выходим на точку эвакуации, чтобы потом обо всем рассказать», — заключил корреспондент Кулага.