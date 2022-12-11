«Горячее» направление: военкор «Известий» показал, что происходит под Артемовском

Эфирная новость 349

Российские военнослужащие создают невыносимые условия для ВСУ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Замысел союзных сил прослеживается по очертаниям фронта: окружить крупные населенные пункты с севера и юга и выдавить ВСУ и нацбатовцев из городских кварталов. На самом горячем, артемовском направлении, один из таких плацдармов для нашего продвижения — поселок Опытное. Репортаж с передовой Дениса Кулаги.

На военном пикапе с нашими десантниками выходим к первой линии на артемовском фронте — поселку Опытное. Еще недавно здесь шли ожесточенные бои. Дальше только пешком, либо на специальной военной технике.

«У нас есть уникальная возможность выйти на перекресток — дорога к Бахмуту, здесь же мы видим следы атаки украинских ДРГ, попытка наступления, здесь лежат погибшие военнослужащие. Здесь вообще очень-очень много погибших военнослужащих со стороны ВСУ», — передал Денис Кулага.

По дороге, малыми группами вместе с бойцами ВДВ и ЧВК «Вагнер» аккуратно выходим к поселку.

«Можно слышать, какая интенсивная работа в самом поселке проводится, бьют из всех орудий, звучит разный калибр».

Так называемый железный лес — наш ориентир для первой остановки.

«Обстановка напряженная. Подразделения продвигаются вперед, мы движемся к Бахмуту», — рассказал командир воздушно-десантной роты ВДВ РФ с позывным «Урок».

Интервью прерывает раздавшаяся стрельба пулемета. Фиксируется очередная попытка прорыва ВСУ, и снова за дело берется артиллерия.

«По пехоте ВСУ близ Опытного и в самом Артемовске сейчас работает исключительно крупный калибр, чтобы охватить как можно больше квадратуру, которую занимает противник», — сообщил Кулага.

В это же время из укрытий выходят наши «Грады». Маршрут передвижения хранится в строжайшем секрете. И вот техника уже на огневой, наведена и готова бить по целям на Юго-Западе Артемовска.

«А уже у переднего края обороны обстановка погорячее», — передал военкор.

Поджимают подразделения ВСУ и под Соледаром. Там российская артиллерия создала для них невыносимые условия — не позволяя не то, что собраться на контратаку, наоборот — украинские силовики собираются отступать от города.

Разведка фиксирует, как на позиции ВСУ точными ударами падают 122 миллиметровые снаряды. Наше дальнейшее движение затруднено, бойцы занимают окопы и готовятся принять бой.

Продолжаем идти пешком — пейзажи в округе неизменны: уничтоженные лесные насаждения и брошенные позиции ВСУ.

«Немножко атмосферы с нашей вылазки: отработали, прошлись, оператор уже грузится в кузов пикапа. Мы выходим на точку эвакуации, чтобы потом обо всем рассказать», — заключил корреспондент Кулага.

Тема:
Спецоперация
11 дек
«Профессия офицера — Россия»: кого Путин наградил «Золотой звездой» Героя РФ
11 дек
Для военных РФ в зоне СВО организовали новогоднюю полевую почту
11 дек
Путин поблагодарил волонтеров РФ за помощь жителям Донбасса и поддержку военных
11 дек
Как связаны неудачные попытки атак ВСУ за неделю и наступившие холода в зоне СВО
10 дек
Возвращенный в Россию Виктор Бут выразил желание принять участие в спецоперации
10 дек
«Никого спрашивать не будем»: в Киеве заявили о готовности наносить удары по РФ
10 дек
Надо, Лайма, надо: Вайкуле заговорила на русском после угроз лишить гражданства
10 дек
Пленный боец ВСУ рассказал о жутких попытках насилия со стороны наемников на Украине
10 дек
Огнем и железом: лучшее видео из зоны СВО за день
10 дек
Правительство Японии отведет для России новое место в стратегии нацбезопасности
-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

12:17
Темные времена: как европейские страны переживают энергокризис
11:56
Скандальная блогерша Инстасамка заявила, что ее обворовали в отеле Казахстана
11:35
«Горячее» направление: военкор «Известий» показал, что происходит под Артемовском
11:11
Себе во вред: в Австрии заявили, что антироссийские санкции наносят ущерб Европе
10:57
Семенович отмечала Новый год с незнакомцами и палкой колбасы: «Было весело»
10:39
В Германии предотвратили попытку путча заговорщиков-праворадикалов

Сейчас читают

Семенович отмечала Новый год с незнакомцами и палкой колбасы: «Было весело»
«Просила привезти кусочек земли»: почему Успенская уехала из России в США
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023