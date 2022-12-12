Опубликовано видео выкуривания ВСУ из подвалов гранатами ВС РФ
Националисты часто прячутся в подземных блиндажах.
Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru
Российские военные нашли способ достать противника из-под земли в прямом смысле слова. Так, бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона «Ветераны» с помощью дронов выбивают украинских силовиков из подвалов.
Военные опубликовали кадры, как дрон закидывает ручную гранату прямо в вентиляционную трубу подземного блиндажа, где находится противник. По словам военных, враг часто прячется в подобных сооружениях и выкурить его оттуда достаточно проблематично. Но при помощи новой тактики можно эффективно справиться и с этой задачей.
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