Ани Лорак: «Хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20

Лорак прервала молчание и выразила надежду на то, чтобы все дышали одним воздухом

Ани Лорак: «Хочу, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Спецоперация

После долгого молчания о спецоперации украинская певица обратилась к людям, которые, как и она, оказались по разные стороны баррикад в конфликте.

Украинская певица Ани Лорак (Настоящее имя Каролина Куек. — Прим. ред.) обратилась ко всем, кто оказался в сложной ситуации из-за спецоперации по защите Донбасса. Артистка, как и многие другие, столкнулась с яростным осуждением, требованиями сделать выбор, принять одну из сторон конфликта двух стран — России, где она жила и работала многие годы, и Украины, где родилась и начала творческую карьеру.

После долгого молчания Ани Лорак вернулась в социальные сети и вышла на связь с поклонниками. Первым делом представила публике новый продукт своего творчества. Реакция на клип звезды была бурной. Соотечественники осудили артистку за исполнение песни на русском языке. За решение не рвать связь с Россией Лорак пришлось заплатить — ее объявили врагом родной Украины.

Несмотря на проклятия и гневные выпады хейтеров Лорак продолжает работать. Она занимается музыкой, общается с друзьями, но порой делится мыслями и ностальгическими воспоминаниями о более спокойных временах. Фанаты и ненавистники поддерживают, восхищаются, проклинают, даже угрожают… Певица не вступает в споры, призывая лишь к миру и благоразумию.

«Между маленькой щелью каждого вдоха и выдоха глубокая боль и скорбь, что я испытываю по отношению к семьям, которые сейчас страдают. Но они исчезают на несколько секунд… Хотелось бы, чтобы однажды мы все смогли спокойно дышать одним воздухом», — написала в личном блоге звезда.

Последний месяц исполнительница провела с дочерью в Испании. На днях она вернулась в Москву и приняла участие в съемках новогоднего концерта. Полгода селебрити не высказывалась о спецоперации, но все же решила вернуться к привычной жизни. Как цитирует ее dni.ru, пауза была нужна, чтобы понять, как быть дальше. Артистка не хотела быть использованной в политических целях, не желала принимать решения сгоряча. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве за полтора миллиона долларов.

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