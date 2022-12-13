Циклон «Биргит» обрушил на Петербург жуткий снежный шторм

Навигаторы жителей Петербурга сегодня перешли на ярко-красный режим. Город встал в 10-тибалльных пробках, а такое с Северной столицей бывает нечасто. Все из-за балканского циклона «Биргит», который засыпает город таким количеством снега, что даже автобусы застревают на главных городских улицах. Откапывать их приходится самим жителям, целыми семьями. С одной стороны трогательно, а как с другой — расскажет Роман Иконников.

Этому водителю еще повезло — он все-таки выбрался с парковки. Правда, на этом испытания не заканчиваются. Дороги в Петербурге основательно замело. Вот Невский проспект утопает в снегу: и тротуары, и проезжая часть. Тут как ни убирай — за стихией не угонишься. Снегопад не прекращался практически весь день.

Застревают даже автобусы. Пассажиры так торопятся, что сами выходят раскапывать и толкать. С особым рвением за дело взялся хорошо экипированный обладатель красной пластмассовой лопаты. И это не единичный случай.

Встали и трамваи. Где-то из-за обрыва контактной сети, где-то из-за ДТП. Машины заносит на поворотах, снежная каша под колесами не дает быстро затормозить. Начались проблемы с самого утра.

«Очень плохая погода. Ничего хорошего. Стоим. Долго нет трамвая, замерзаем», — пожаловалась Надежда.

До остановки пешеходам тоже еще нужно добраться.

— Если бы еще снег чистили, было бы еще лучше! — сказала жительница.

— Не справляется, считаете, служба? — спросил корреспондент.

— Ну вот я вышла из дома на Пионерской, но никто нигде не чистит.

В выигрыше агрегаторы такси, которые сразу повысили расценки из-за возросшей нагрузки. И магазины, торгующие лопатами, ледорубами и специальными приспособлениями для обуви, так называемыми «кошками».

Буквально неделю назад, когда снег еще не так активно шел, все корзины были полные. Сейчас их смели. И движки сметают, и лопаты большие сметают.

«Мне муж на прошлый день рождения подарил лопату вместо букета, потому что точно пригодится», — рассказала Ирина.

На Дворцовой площади под напором ветра пытается устоять новогодняя ель, которая только-только заняла свое почетное место. К вечеру пробки достигли 10-ти баллов. А это в городе на Неве бывает не так уж часто.

«Сюда на снегоплавильный пункт сегодня привезли снега, и это далеко не предел — машины продолжают прибывать», — сообщил корреспондент Роман Иконников.

Но кому-то и метель не помеха. Чего не сделаешь, чтобы доставить пиццу горячей? А вот этому экстремалу не повезло. На Пироговской набережной водитель решил объехать пробку и застрял между фонарным столбом и стеной дома.

Синоптики прогнозируют, что к утру вторника снегопад пойдет на убыль. И тогда результаты работа дворников и многочисленной техники будут более заметны. Все-таки не каждый день на город выпадает треть месячной нормы осадков.