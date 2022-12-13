Первые серьезные похолодания заставили страдать британцев

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Люди зачастую вынуждены выбирать между теплом и едой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Погода

Начало зимы стало серьезным испытанием для жителей Великобритании. Люди, который и так не могли согреться в условиях энергокризиса, теперь окончательно замерзают. Многие уже вынуждены обращаться за помощью. О том, как погода заставила британцев выживать, расскажет Алена Яманова.

Самая холодная ночь в году и ее скользкие последствия. Минусовая температура и гололед на британских дорогах превратили их в полигон для экстремального вождения. Справляются не все.

Королевство атаковал северный циклон. В Шотландии столбики термометров опустились ниже 15°. В Лондоне обильный снегопад парализовал основные автомагистрали. Один из главных символов Лондона — красный двухэтажный туристический автобус пришлось выталкивать из снега.

Не добраться до пункта назначения сейчас и на самолете. Приостановили работу крупнейшие аэропорты Хитроу, а также Гэтвик и Стэнстед. Отменены десятки рейсов. Пассажиры вынуждены ждать их возобновления уже больше суток.

В условиях нарастающего энергокризиса Великобритания оказалась просто не готова к такому морозному удару. Растущие счета за коммуналку и нехватка средств на ее оплату вынуждают местных жителей приходить в приюты, чтобы просто поспать в тепле.

Молодая мама Джесс — одна из тех, у кого дома часто бывает холодно. Британка вынуждена выбирать между теплом и едой.

«Мои счета за отопление очень сильно выросли. В это же время в прошлом году я платила примерно 100 фунтов в месяц за газ и электричество, сейчас приходится отдавать 280. Мне это совершенно не по карману. На этой неделе я отложила немного денег на оплату счетов, это значит, что завтра мы пойдем в продовольственный банк, чтобы не умереть от голода», — жалуется женщина.

В северо-английском городе Ньюкасл люди стоят в очереди за теплыми свитерами, которые продают в гуманитарном центре по сниженным ценам. Это все что многие могут себе сейчас позволить, чтобы просто согреться.

«Нужно надевать по два-три свитера. Один не помогает. Но у людей, которые сюда пришли, нет денег на все эти свитера», — говорит женщина в очереди.

Вслед за Великобританией снегом уже начало засыпать Францию, Испанию и Германию. На севере Скандинавии температура на этой неделе опустится до -23°. На этом фоне европейские политики пытаются согласовать очередной, уже девятый пакет антироссийских санкций. Переносят обсуждения уже второй раз, аккурат в преддверии очередного похолодания.

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