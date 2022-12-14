Четверо петербуржцев обварили ноги в кипятке из-за прорыва трубы

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Невский район оказался в плотных клубах пара.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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В Петербурге сейчас впору снимать фильмы про апокалипсис. Часть города этим вечером будто заволокло туманом. И природные явления здесь не при чем.

Невский район оказался в плотных клубах пара из-за прорыва трубы с горячей водой. Пешеходам и водителям пришлось передвигаться буквально на ощупь. Четыре человека обварили ноги в кипятке, им понадобилась помощь медиков.

В зоне аварии пришлось перекрывать движение. Временно изменили маршрут автобусов. Но зато дворникам меньше работы — весь выпавший накануне снег растаял.

А вот московские коммунальщики снова переводятся на усиленный режим. В эти минуты столицу засыпает снегом. Метель продлится минимум до утра.

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