Буран срывает крыши с домов: как регионы РФ переживают декабрьскую непогоду
Стихия разбушевалась почти во всех уголках страны.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Чукотку захватил снежный циклон: жители боятся выйти из дома, из-за метели и ураганного ветра, местами он превышает 30 километров в час. Чтобы удержаться на земле, люди цепляются за все, что попадает под руку.
В Анадыре пассажиры застряли в местном аэропорту на несколько часов из-за бурана. Видимость почти нулевая, и даже работники стараются не выходить за дверь без повода. Ветер на аэродроме, разогнался со страшной силой.
Стихия разбушевалась и в Хабаровске. Машины там тонут в гигантских сугробах, люди не знают, как подобраться к домам. А в соседнем Николаевске-на-Амуре буран срывал крыши с домов и валил дорожные знаки.
Снег вызвал аварии на столичной ЦКАД, там водители три часа стояли в пробке. Чтобы не опоздать в аэропорт, люди решились на забег с багажом по снежной каше.
Ну, а в Петербурге к выходным потеплеет до нуля. Может поэтому дворник, вместо уборки улиц решились выйти на лед.
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