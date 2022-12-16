Моська простив слона: армия Швеции совершенно неспособна воевать с Россией
Журналист Хейсканен сравнил желание скандинавских стран воевать с Россией с басней о слоне и Моське
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka; 5-tv.ru
Финляндия не торопится делать заявления в отношении РФ после необдуманных слов шведской стороны.
Главнокомандующий шведской армией заявил о готовности к войне с Россией. Это заявление в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прокомментировал журналист Кости Хейсканен.
«Читатели центральных газет отметили, что шведская армия может готовиться только к разгону облаков, да и то в хорошую погоду», — прокомментировал собеседник.
Перед этим генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что украинский конфликт может перерасти в конфликт между войсками НАТО и РФ. Также Столтенберг говорил о том, что шведская армия нуждается в модернизации и больших инвестициях. По словам Хейсканена, после высказываний шведского главнокомандующего его финский коллега министр обороны Антти Кайкконен держит паузу.
«Поскольку понимает, что все высказывания могут пойти не в пользу Финляндской республики, которая сейчас переживает очень сильный кризис, когда электроэнергия подскочила до 68 центов за киловатт, а инфляция превысила сорокалетние рекорды», — сказал Хейсканен.
Публицист подчеркнул, что в Финляндии высокий уровень безработицы, потому что в Южную Карелию и Восточную Финляндию больше не могут поехать российские туристы, бывшие «кошельками» и «инвестициями» для данных регионов.
«Сейчас также грызутся и финские партии насчет того, какую политику надо выбирать с Россией», — добавил журналист.
Хейсканен подметил, что высказывания финских политиков о России, возможно, станут более мягкими, нежели были раньше.
«Вся эта история напоминает басню о Моське и слоне, когда маленькие скандинавские страны пытаются укусить Россию и сделать пакость», — подчеркнул Кости Хейсканен.
Журналист резюмировал, что Швеция «пакостит» Финляндии, посылая тяжелое вооружение на Украину.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему для Финляндии важно сотрудничать с Россией.
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