Ружья и квадрокоптеры: Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР

Среди подарков для военных тепловизоры, оружие и даже гитара с автографом Гарика Сукачева.

Главный Дед Мороз приехал в Луганскую Народную Республику (ЛНР) с подарками для российских военнослужащих. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Для военных удалось собрать столько подарков, что понадобилось несколько автомобилей для их перевозки.

«Помню вас еще маленькими — а теперь подросли, защитниками Родины стали. Я, российский Дедушка Мороз, не мог пройти мимо и приготовил для вас подарок — самоходные машины, а в них лежит много подарков», — сказал Дед Мороз.

Он подарил военным противодроновое ружье, тепловизоры и квадрокоптеры для танкистов. Среди подарков была и гитара, подписанная Гариком Сукачевым.

Танкист с позывным «Кум» отметил важность подарков. По его словам, внедорожник «Нива» очень поможет в такую погоду, а противодроновые ружья являются востребованным оружием, потому что именно они первыми в бой.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации о том, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине.