Ружья и квадрокоптеры: Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР
Главный Дед Мороз привез подарки военнослужащим в ЛНР
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Среди подарков для военных тепловизоры, оружие и даже гитара с автографом Гарика Сукачева.
Главный Дед Мороз приехал в Луганскую Народную Республику (ЛНР) с подарками для российских военнослужащих. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Для военных удалось собрать столько подарков, что понадобилось несколько автомобилей для их перевозки.
«Помню вас еще маленькими — а теперь подросли, защитниками Родины стали. Я, российский Дедушка Мороз, не мог пройти мимо и приготовил для вас подарок — самоходные машины, а в них лежит много подарков», — сказал Дед Мороз.
Он подарил военным противодроновое ружье, тепловизоры и квадрокоптеры для танкистов. Среди подарков была и гитара, подписанная Гариком Сукачевым.
Танкист с позывным «Кум» отметил важность подарков. По его словам, внедорожник «Нива» очень поможет в такую погоду, а противодроновые ружья являются востребованным оружием, потому что именно они первыми в бой.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации о том, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине.
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