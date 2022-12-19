Опубликовано первое видео работы комплекса «Ирония» в спецоперации на Украине

Оптический прибор помогает военнослужащим наводить и корректировать артиллерию.

Российские военные на купянском направлении используют оптико-электронный комплекс «Ирония». Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал боец специального назначения Западного военного округа.

По его словам, переносной прибор наблюдения используется для наведения на цели и съемки ударов.

«Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию», — рассказал разведчик.

Также он добавил, что обстановка на купянском направлении сейчас напряженная. Зафиксировано передвижение техники противника, данные передали артиллерии, и цели удалось уничтожить.

На кадрах, появившихся в распоряжении РИА Новости, разведчик демонстрирует комплекс «Ирония» и объясняет принцип его работы.

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