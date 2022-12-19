Морозы и ледяные дожди: зима готовит сюрпризы российским регионам
Снегопады после рекордных плюсовых температур пройдут на Кубани и в Крыму.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Ближайшие несколько дней территории к северу и востоку от Москвы, а также Урал окажутся во власти морозов. По данным Гидрометцентра, в Ивановской области будет до минус 18-ти, а в Пермском крае — до минус 26-ти. Поволжье накроют дожди с мокрым снегом.
Особенно тревожную ситуацию прогнозируют в Башкирии — там обещают ледяные ливни. В Петербурге порывистый ветер сегодня будет сбивать с ног, ожидается гололедица. И на юге России обещают настоящую зиму — на Кубани и в Крыму, где только что были зафиксированы рекордные плюсовые температуры, начнутся снегопады.
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