Морозы и ледяные дожди: зима готовит сюрпризы российским регионам

Эфирная новость 18

Снегопады после рекордных плюсовых температур пройдут на Кубани и в Крыму.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Ближайшие несколько дней территории к северу и востоку от Москвы, а также Урал окажутся во власти морозов. По данным Гидрометцентра, в Ивановской области будет до минус 18-ти, а в Пермском крае — до минус 26-ти. Поволжье накроют дожди с мокрым снегом.

Особенно тревожную ситуацию прогнозируют в Башкирии — там обещают ледяные ливни. В Петербурге порывистый ветер сегодня будет сбивать с ног, ожидается гололедица. И на юге России обещают настоящую зиму — на Кубани и в Крыму, где только что были зафиксированы рекордные плюсовые температуры, начнутся снегопады.

Тема:
Погода
19 дек
У берегов Камчатки ожидается шторм с десятиметровыми волнами
19 дек
Гидрометцентр прогнозирует ухудшение погоды во многих регионах
18 дек
Рекордное ненастье: жители Москвы вышли убирать снег после мощной метели
18 дек
В Гидрометцентре назвали дату начала оттепели в Москве
18 дек
Москву накрыло снежным одеялом: за сутки выросли рекордные февральские сугробы
18 дек
Саввин день: почему 18 декабря желательно остаться дома
18 дек
В воскресенье в Москве ожидается новый сильный снегопад
16 дек
Питерское солнце ушло в отпуск: лишь трижды за месяц оно появлялось на небе
15 дек
Буран срывает крыши с домов: как регионы РФ переживают декабрьскую непогоду
15 дек
Синоптик предсказал теплую погоду в Москве в новогоднюю ночь
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

18:29
Морозы и ледяные дожди: зима готовит сюрпризы российским регионам
18:20
Отслежена и уничтожена: Захарова осадила Грецию за поставки Киеву ЗРК С-300
18:16
Ограничиваю общение: беременная Орлова о том, почему муж не ухаживает за ней
18:08
В России создадут метод контроля сердечного ритма
17:59
Участники съезда движения детей и молодежи переутвердили название
17:50
Теория «бронированных берез», или почему Польша яростно ненавидит Россию

Сейчас читают

«Бог им судья»: Марат Башаров негативно высказался об актерах, сбежавших из РФ
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
SHAMAN объяснил популярность песни «Встанем» за рубежом
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023