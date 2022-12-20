Сбежавшая в Израиль Пугачева прекратила общение с композитором Зацепиным

Сбежавшая в Израиль из-за спецоперации Алла Пугачева прекратила общение с легендарным советским композитором Александром Зацепиным. Маэстро — в числе тех музыкантов, которому артистка обязана своей популярностью как автору всесоюзных шлягеров «Так же как все», «Куда уходит детство», «Этот мир», «Женщина, которая поет». С момента выхода этих хитов прошло несколько десятилетий, но история так и не похоронила их в музыкальном архиве. Потому что классика, потому что о главном, потому что сделано гениями. Правда, отношения двух талантливых людей испытание временем не прошли — между ними ни сотрудничества, ни общения.

«Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся. Нас ничего не связывает, нам не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думаю», — рассказал музыкант в интервью изданию dni.ru.

Он также пояснил, почему совсем перестал писать песни для российских артистов. По его мнению, сейчас музыкальное искусство достигло самой низшей точки.

«Вначале джаз сменил рок, потом появился Майкл Джексон — музыка все время менялась, развивалась по синусоиде. И сейчас такое время, когда мы в самой низшей ее точке. И я эту музыку не слушаю — она стала более примитивной», — добавил композитор.

Еще одна из причин, по которой у маэстро нет вдохновения для творчества — отсутствие хорошего кино и поэтов уровня Леонида Дербенева, да и артистов, для которых можно было бы создавать, отдавая всю душу процессу.

«Да и как потом эту песню раскрутить и сделать популярной? Заплатить телевидению 50 миллионов, чтобы потом десять раз ее прокрутили?» — пояснил музыкант.

Сотрудничество Аллы Пугачевой и Александра Зацепина началось летом 1975 года во время съемок фильма «Отважный Ширак», в котором певица исполнила две песни автора: «Полно на свете мудрецов» и «Волшебник-недоучка». Последний стал всесоюзным Шлягером и поводом для дальнейшего совместного творчества. Продолжили в том же духе знаменитости уже в картине «Центровой из поднебесья» — из четырех песен Зацепина две снова стали хитами, это «Любовь одна виновата» и «До свидания, лето». Развела союз певицы и композитора история 1977 года, связанная с авторством песен к фильму «Женщина, которая поет», для которого часть композиций написала сама Пугачева, что вызвало у музыканта творческую ревность.

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