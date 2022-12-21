Врагу не укрыться: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ публикует видео боевой работы зенитчиков и артиллеристов.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Выпущенная ВСУ противорадиолокационная ракета не долетит до цели. Работает «Панцирь-С1». Операторы с помощью мониторов видят все, что происходит на расстоянии в десятки километров.
Едва цель попадает в зону поражения, начинается работа всех систем «Панциря». Аппаратура все вычисляет. Начальник расчета практически мгновенно принимает решение — какое вооружение применить
В арсенале, помимо управляемых ракет, еще две 30-миллиметровые пушки. Если понадобится, собьют и вертолет, и самолет, и беспилотник. «Панцирь» универсален.
При выполнении боевых задач в зоне проведения СВО активно используются РСЗО «Град». Укрыться от огня целой реактивной батареи нет шансов.
После нанесения удара расчеты РСЗО всегда покидают огневую позицию. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
Разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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