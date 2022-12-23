Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 26 декабря по 1 января

Последняя неделя перед Новым годом ознаменована растущей Луной и неплохой связью между другими небесными светилами. Гармоничный аспект от Юпитера приносит воодушевление, чувство перспективы и развития. На повестке — международная ситуация, вопросы образования и науки, а также поездки. Выраженный сектор Козерога позволяет трезво смотреть на ситуацию, всесторонне оценивая риски и выгоду. Это удачный период года для лечения ног, коленей, опорно-двигательной системы.

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

Овен — гороскоп на неделю

Овны честолюбы и настроены на вопросы карьеры, укрепления своего социального положения и репутации. На этой неделе повышается важность участия в жизни общества. Раскрытие качеств, способствующих духовному взрослению, обретению заслуженного авторитета происходит в этот период. Вы уверены двигаетесь к поставленным целям.

Кардинальные перемены и место под солнцем: таро-прогноз для Овнов на 2023 год

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов жажда постичь мир и поиск истины происходит посредством путешествия и расширения сознания, обретения духовности или получения образования и дополнительных знаний, поднимающих вас на более высокий уровень. Эта неделя стратегического мышления, стратегического планирования и вопросов справедливости.

Придется учиться жить заново: таро-прогноз для Тельцов на 2023 год

Близнецы — гороскоп на неделю

У близнецов на этой неделе происходит усиление деловых качеств, способствующих занятию бизнесом. Возможно хорошая прибыль, выгодное кредитование и страхование, доходы от производства, работа с чужими деньгами или вещами. Проведите обследование организма и займитесь лечением хронических заболеваний.

Вихрь энергии вскружит голову: таро-прогноз для Близнецов на 2023 год

Рак — гороскоп на неделю

Жизнь Раков переплетена с коллективными интересами. Вы — яркая, солнечная личность, интересны для общества и пользуетесь популярностью. На пути построения взаимоотношений, устройства личной жизни и удачного партнерства горит зеленый свет. На этой неделе благоприятно заключение договоров, контрактов и решение юридических вопросов.

Время больших свершений: таро-прогноз для Раков на 2023 год

Лев — гороскоп на неделю

У Львов доминирует стремление вести правильный и здоровый образ жизни. Трудолюбие, исполнительность и деловитость способствовали хорошей работе и благоприятным отношения в коллективе. Для поддержания здоровья не стоит поддаваться эмоциональному импульсу и стрессу.

Грядут масштабные перемены: таро-прогноз для Львов на 2023 год

Дева — гороскоп на неделю

Девы на этой неделе выражают себя творчески, получают удовольствие и радость от жизни, романтики и любовных связей. Задача на этот период — достичь верха совершенства в игре под названием жизнь. Конечно, в качестве главного актера и режиссера. Смело презентуйте себя.

Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

Весы — гороскоп на неделю

Дорогие Весы, светлая полоса проходит по той сфере жизни, которая связана с домом и семьей, а также отношениях с родственниками. Складываются хорошие условия жизни. Возможно, кто-то из вас сделает ремонт в собственной комнате или переставит мебель. Благоприятно приобретать недвижимое имущество, пакеты акций, земельные наделы и торговые точки. Также на этой неделе усиливаются патриотические чувства.

Пора оставить сомнения в прошлом: таро-прогноз для Весов на 2023 год

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов происходит активное общение и успешное взаимодействие с внешним миром. Усиливаются умственные способности, легко завязывается связи и знакомства, хорошие отношения с соседями, с родственниками. Расширяется клиентская база, торговые сети. Устанавливаются предварительные договоренности.

Красиво жить не запретишь: таро-прогноз для Скорпионов на 2023 год

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов — материальный достаток, дополнительный доход или удачная покупка. На этой неделе вы грамотно распоряжаются финансами и имуществом, что помогает также вывести ваш личный бизнес или продажи на неплохой уровень. Усиливается чувство собственного достоинства, вы легко удовлетворяете насущные потребности и понимаете, чего вы хотите.

Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги утверждают и проявляют себя за счет физических и внешних данных, собственных усилий и инициатив. Вообще, все в ваших руках, потому что сектор Козерога выражен наиболее ярко. Легко завоевывать внимание окружающих людей. Вам обеспечен успех и возможности, перспективы во всех направлениях, которые для вас являются важными и существенными. Также возможно удачная смена имиджа или стиля поведения.

Откроются головокружительные перспективы: таро-прогноз для Козерогов на 2023 год

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев на этой неделе долгожданный отдых: странствия вдали от дома и творческое вдохновение. Возможно проявление сострадания, милосердия или участие в благотворительности. Медитация, духовная работа в уединении, самопознание приводят к внутренней проработке эмоциональных проблем.

Все изменится к лучшему: таро-прогноз для Водолеев на 2023 год

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб важно совместное творчество и реализация планов в группе. Личностный рост через организацию, в которой вы участвуете. Оценка дружеских отношений, занятие теми делами, которые связаны с вашими друзьями. Вы задались вопросом: «Хороший ли я друг? Что я делаю для других?» Основное внимание уделено укреплению дружеских связей.

Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

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