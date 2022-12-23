Улицы Москвы затоплены из-за резкого потепления
В декабре выпала почти двухмесячная норма осадков.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
А москвичам сейчас впору запасаться резиновыми сапогами.
После рекордного снегопада в столице продолжается оттепель — огромные сугробы тают на глазах. Периодически идут дожди.
Синоптики говорят, что нынешний декабрь стал самым влажным в 21 веке, выпала уже почти двухмесячная норма осадков.
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