Улицы Москвы затоплены из-за резкого потепления

А москвичам сейчас впору запасаться резиновыми сапогами.

После рекордного снегопада в столице продолжается оттепель — огромные сугробы тают на глазах. Периодически идут дожди.

Синоптики говорят, что нынешний декабрь стал самым влажным в 21 веке, выпала уже почти двухмесячная норма осадков.