Французы о непричастности РФ к взрывам на «Северных потоках»: «Было понятно»
Le Figaro: во Франции уверены в непричастности РФ к теракту на «Северных потоках»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Уже весь мир понимает истинную картину произошедшего, но виновники продолжают «включать дурака».
В непричастности России к теракту на нитках газопровода «Северный поток» уверены читатели французского издания Le Figaro. О том, что российская сторона не имеет отношения к подрывам, сообщала The Washington Post (WP).
В частности, в статье американских обозревателей говорится, что «некоторые западные чиновники в частных разговорах признали, что Москва, возможно, не несет ответственности за взрывы».
Читатели Le Figaro возмутились, что журналисты WP подали правду в виде некой сенсации. Свое мнение аудитория высказала в комментариях под материалом.
«С самого начала было понятно, что это не Россия», — написал пользователь под ником British Lord.
«Английские призраки? Очень возможно! Платит Зеленский? Очень возможно!» — отметил юзер gyann.
«Это шутка? Кто не знает, что это за американские или английские спецслужбы?» — спросил комментатор zinv.
Российский вице-премьер Александр Новак сообщал, что расследование подрывов «Северного потока» продолжается. Он также подчеркивал, что РФ не допускается к расследованию теракта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках».
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