Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Россия потребовала «прозрачного» участия в расследовании терактов на «Северных потоках»

Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Тема:
Северный поток

Кому именно выгодно обвинения Москвы? Ответ очевиден.

Российская сторона не допустит, чтобы неудобную правду о произошедшем в «Северных потоках» спрятали «под ковер». Об этом сообщило посольство РФ в США, комментируя расследование журналистов издания The Washington Post. Там зарубежные СМИ решили, что нет доказательств причастности Москвы к диверсии на газопроводах. Посольство приветствовало попытки журналистов добраться до истины.

«Наша страна не позволит „замести под ковер“ неудобную правду о произошедшем на „Северных потоках“. Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — сказано в Telegram-канале посольства.

Несмотря на поощрение деятельности зарубежных СМИ, дипведомство не верит, что разбирательство издания заинтересует правительство. Полученные результаты неудобны для «любителей при любом удобном случае демонизировать Россию».

«После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской „причастности“ не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации весьма красноречиво», — объяснили в посольстве.

Помимо этого в ведомстве задали риторический вопрос — кому именно выгодно обвинения Москвы? При этом отмечается, что ответ очевиден.

К слову, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли на участках, которые находятся в экономической зоне Дании и Швеции. Трагедия произошла в ночь на 26 сентября. После взрывов Служба безопасности Швеции обнаружила на месте происшествия «иностранные предметы» со следами взрывчатки. Происшествие было оценено как серьезный акт саботажа.

Ранее 5-tv.ru показал новые кадры последствий диверсии на «Северном потоке».

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