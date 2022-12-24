Дочь Эдиты Пьехи жестко ответила «кормившей» СССР Вайкуле: «Это абсурд!»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 30

Дочь Пьехи Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле о кормивших СССР артистах абсурдом

Дочь Эдиты Пьехи жестко ответила «кормившей» СССР Вайкуле: «Это абсурд!»

Фото: © РИА Новости / Прокофьев Вячеслав

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Певица Илона Броневицкая раскрыла сумму, которую на самом деле получали советские артисты во время выступлений.

Дочь певицы Эдиты Пьехи поставила Лайму Вайкуле на место после слов певицы о том, что она и Алла Пугачева кормили весь советский Союз. Верить этому нельзя, уверена артистка Илона Броневицкая. Никому из знаменитостей такое было не под силу.

«Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд!» — подчеркнула Броневицкая в интервью KP.RU.

Она согласилась, что в казну государства действительно уходила большая часть доходов, но артисты совсем не бедствовали. Организации, курировавшие концертную деятельность в стране — такие как «Ленконцерт», «Москонцерт», «Госконцерт» и другие — по максимуму обеспечивали знаменитостей — от оборудования до костюмов и проживания в гостиницах.

«У Эдиты и у ее оркестра были самые лучшие инструменты. Она одна из первых получила современную студийную аппаратуру с пультами, колонками… По сути у нее была автономная студия. И за все платило государство», — привела пример дочь знаменитой певицы.

Что касается ставки в 17 рублей, то здесь Вайкуле тоже прибедняется. Во-первых, равнялась она 19 рублям, во-вторых, артисты получали вдвое больше, если в концерт входило два отделения. Если артист выезжал на гастроли, сумма еще раз удваивалась. Плюс в цене было мастерство — чем выше уровень, тем больше надбавки.

Так, вспомнила Броневицкая, легендарная Людмила Зыкина получала за одно выступление порядка 300 рублей, имея ставку 19 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыкант Юрий Антонов поставил на место «кормившую СССР» Вайкуле. Накануне это сделали и многоие другие музыканты, как Александр Иванов, Юрий Лоза, продюсер Иосиф Пригожин и даже официальный представитель МИД Мария Захарова.

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