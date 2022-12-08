Солист «Рондо» Александр Иванов ответил Вайкуле на слова о долге СССР артистам: «Гони дальше!»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 1 453

Певец Александр Иванов назвал слова Вайкуле о долге СССР перед артистами пургой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Артист считает, что сейчас настало время объединиться для жителей России, а представителям «пятой колонны» в ней не место.

Солист группы «Рондо» Александр Иванов ответил Лайме Вакуле на слова о долге СССР перед артистами, которые якобы кормили страну. Певец в числе большинства его коллег, кто не разделяет мнение знаменитости. Более того, не считает его авторитетным из-за поведения знаменитости и отсутствия таланта.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он подчеркнул, что артистка так и не выросла в профессиональном плане, оставшись на уровне «певички среднего кабака». С таким богатством Вайкуле кормить страну точно не могла, уверен он.

«Конечно, имя Лаймы Вайкуле всех их и кормило в своей Юрмале… Знаете, кто-то из великих когда-то сказал замечательную фразу: „Не приведи, господи, жить в эпоху перемен и в эпоху стареющих дураков“. Ну что можно сказать о женщинах, которая всегда работала в кабаках? И женщина, которая в музыке была низкого пошиба — кабак и все низкосортное. Все направлено на то, чтобы кто-то тебя купил, за тебя нормально забашлял», — прокомментировал певец в кулуарах проведения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022.

При этом, по мнению музыканта, бизнесмен из Лаймы получился хороший, деньги она действительно зарабатывала, но не для страны, а для себя.

«Она всегда была бизнесменом, человеком, который делал деньги. А для русских деньги не всегда все решают. Привет, Лайма Вайкуле! Гони дальше свою пургу!» — обратился к коллеге артист.

Он также отметил, что сейчас пришло время всем жителям страны, которые любят и ценят Родину, объединиться, и, конечно, поддерживать тех, кто защищает «русский мир» на передовой. Долгий период, когда россияне жили без идеи, закончился, а вместе с тем пришел и конец для фривольностей, которые позволяли себе представители «пятой колонны», включая Вайкуле и ее единомышленников, уверен исполнитель хита «Боже, какой пустяк».

А подробности о том, что думают представители шоу-бизнеса о долге СССР перед музыкантами, якобы кормившими всю страну, и в целом о скандале, связанным с Лаймой Вайкуле и другими ее коллегами, сбежавшими за границу, смотрите в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен.

Тема:
Спецоперация
8 дек
«Она любит Россию»: когда Пугачева намерена вернуться
8 дек
Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»
8 дек
ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене
8 дек
Зеленский назвал точный год окончания конфликта на Украине
8 дек
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
8 дек
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по объектам и технике ВСУ
7 дек
«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
7 дек
Путин: спецоперация — длительный процесс
7 дек
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
7 дек
Композитор Андрей Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.57
-0.37 65.68
-0.22
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

15:54
«Постоянные унижения»: Асмус жестко ответила Харламову за «облеванный» дом
15:52
Подмигивает Байдену: политолог оценил слова Зеленского о скором конце кризиса на Украине
15:46
Повод бить тревогу: о какой опасной болезни может говорить носовое кровотечение
15:36
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
15:23
Что делать, если в глаз попала соринка — безопасные лайфхаки от врача
15:17
В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео