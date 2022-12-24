Критик заявил, что не хочет работать с таким «непрофессионалом», как экс-звезда «Дома-2».

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился присутствием в жюри шоу талантов на белорусском телевидении поющей ведущей Ольги Бузовой. По его мнению, она недостойна судить участников конкурса, потому что сама ничего не смыслит в вокальном искусстве, и к тому же якобы оказывает протекцию за деньги некоторым участникам. Скандал между звездами разразился во время очередного выпуска шоу, отмечают dni.ru.

«Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то. Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!» — заявил Соседов.

В свою очередь Бузова возмутилась поведению критика и обвинила его в хамстве. Однако тот и не подумал отступать и обвинил поющую ведущую в еще более тяжком грехе, чем непрофессионализм, — в «коррупции» на шоу.

«Я еще и хам — вы посмотрите на нее. Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки», — заявил Соседов.

Напомним, недавно критик призвал певицу Лайму Вайкуле прекратить разбрасываться хамскими высказываниями и смириться с судьбой «отставной певички». Соседова крайне возмутили слова певицы о том, что она якобы «кормила» своими песнями весь СССР. Он напомнил, что Вайкуле «подобрали» в кабаре и научили петь, но ни выдающимися вокальными данными, ни артистизмом она никогда не отличалась. И это далеко не единственная критика Соседовым в адрес современных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Соседов разнес Киркорова и Бузову за участие в ремейке «Иронии судьбы».