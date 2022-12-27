Минобороны Сербии: вооруженные силы страны приведены в боевую готовность

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Обстановка в Косове и Метохии накалилась в начале декабря.

Минобороны Сербии: вооруженные силы страны приведены в боевую готовность

Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

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По приказу президента Сербии Александра Вучича армия страны приведена в боевую готовность. Соответствующее заявление сделал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Он добавил, что армия Сербии защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии, предотвращая насилие и террор.

К слову, недавно Вучич пообещал защитить сербов в Косово и Метохии. С заявлением он выступил после приведения армии непризнанного Косово в полную боеготовность. Войска намереваются ликвидировать возведенные баррикады на границе с Сербией. Уже порядка полутора тысяч силовиков получили приказ находиться на служебных местах этой ночью.

Конфликт обострился в начале декабря. Тогда спецназовцы непризнанного образования в окружении патрулей Миссии Евросоюза начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но поучили отпор от местного населения. Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям косоварами был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему ведет политика США в отношении Косово.

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