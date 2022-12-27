Стало известно, кто сидел за рулем иномарки Хрусталева, попавшей в ДТП

Сначала все подумали на супругу шоумена, однако все оказалось куда интереснее.

Девушка за рулем автомобиля Infiniti, который вчера попал в ДТП, предположительно является супругой ведущего и певца Алексея Малиновского. Сам автомобиль принадлежит шоумену Дмитрию Хрусталеву, у него же есть права на управление автомобилем. Об этом сообщает издание 78.ru.

Вчера в сети завирусилось видео, на котором девушка на Infiniti протаранила автомобиль Fiat, нагрубила его водителю и другим шоферам, а после всего скрылась с места аварии. Инцидент произошел на перекрестке с Ленинским проспектом и Варшавской улицей.

«Девушки начали съемку, потому что заметили, что она в неопределенном состоянии. Она их щемила, вела себя неадекватно и агрессивно. А потом въехала в мою машину и сигналила, как будто не заметила этого», — приводит издание слова Анны, пострадавшей хозяйки поцарапанного транспорта.

Сначала все решили, что за рулем Infiniti была супруга комика Хрусталева Мария Гончарук. Однако та заявила, что не причастна к дорожному происшествию.

«Прежде, чем что-то утверждать — проверяйте информацию — это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он», — написала та в личном блоге.

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