Стало известно, кто сидел за рулем иномарки Хрусталева, попавшей в ДТП

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 82

В попавшей в ДТП в Санкт-Петербурге иномарке Хрусталева сидела жена ведущего Малиновского

Стало известно, кто сидел за рулем иномарки Хрусталева, попавшей в ДТП

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Сначала все подумали на супругу шоумена, однако все оказалось куда интереснее.

Девушка за рулем автомобиля Infiniti, который вчера попал в ДТП, предположительно является супругой ведущего и певца Алексея Малиновского. Сам автомобиль принадлежит шоумену Дмитрию Хрусталеву, у него же есть права на управление автомобилем. Об этом сообщает издание 78.ru.

Вчера в сети завирусилось видео, на котором девушка на Infiniti протаранила автомобиль Fiat, нагрубила его водителю и другим шоферам, а после всего скрылась с места аварии. Инцидент произошел на перекрестке с Ленинским проспектом и Варшавской улицей.

«Девушки начали съемку, потому что заметили, что она в неопределенном состоянии. Она их щемила, вела себя неадекватно и агрессивно. А потом въехала в мою машину и сигналила, как будто не заметила этого», — приводит издание слова Анны, пострадавшей хозяйки поцарапанного транспорта.

Сначала все решили, что за рулем Infiniti была супруга комика Хрусталева Мария Гончарук. Однако та заявила, что не причастна к дорожному происшествию.

«Прежде, чем что-то утверждать — проверяйте информацию — это очень полезно. А то получается: слышал звон, да не знает, где он», — написала та в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, как пьяный петербуржец насмерть сбил человека и катался с трупом на крыше.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.45
-0.23 72.62
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 декабря

Последние новости

15:55
«Маме с папой привет»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
15:42
Что стало с могилой Эдуарда Хиля спустя десять лет — фото
15:33
«На это уходят годы»: Лукашенко и Путин расставили все точки над «i»
15:25
«Война нервов»: начнется ли масштабный военный конфликт в Косово
15:10
«Завожу его эмоционально»: Пермякова объяснила, почему не расписывается с отцом своей дочери
15:05
Стало известно, кто сидел за рулем иномарки Хрусталева, попавшей в ДТП

Сейчас читают

Сафронов объяснил причины бегства Пугачевой в Израиль
Иммунолог Жемчугов объяснил, как избежать осложнений при гриппе
10 интepecныx фaктoв пpo Hoвый гoд, кoтopыe вы нaвepнякa нe знaли
Проверьте себя: сможете ли вы сдать ЕГЭ про культуру и науку России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023