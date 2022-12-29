Отношения России и Индии развиваются на основе взаимного доверия. Об этом в беседе с KP.RU рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов. По его словам, страны учитывают принципы равноправия и уважения, включая интересы друг друга.

«Кстати, 75-й юбилей наших дипломатических связей мы широко отмечали в этом году. На протяжении этого времени мы не раз на деле доказывали обоюдную поддержку и взаимную благожелательность», — подчеркнул дипломат.

Алипов добавил, что стратегическое партнерство между российской и индийской сторонами не пустой звук. Речь идет о многолетнем положительном опыте совместной работы в различных областях, учитывая оборонную и атомную. Кроме того, индийская космическая программа тесно связана с Россией, так же, как индустриализация и научные исследования.

«Индия принципиально не признает односторонние санкции, считает их нелегитимными с точки зрения международного права», — подчеркнул посол.

Алипов подчеркнул, что в Индии хорошо понимают настоящие причины кризиса на Украине, страна «занимает взвешенную, самостоятельную позицию по данному вопросу», воздерживаясь от навязываемого осуждения РФ. На индийцев пытается давить Вашингтон, однако подобные попытки воспринимаются, как посягательство на независимость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Россия и Индия отказались от доллара и евро.