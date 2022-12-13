«Украинцам не до Илона Маска»: из-за чего украинские боевики стреляют по своим
Военный эксперт Шурыгин: неразбериха в ВСУ вызвана не перебоями в работе Starlink на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kim Shiflett; ВКонтакте / Владислав Шурыгин; 5-tv.ru
Украинские военные могли сбить свой же вертолет, так как просто приняли его за российский.
В рядах ВСУ продолжается беспредел. Однако виноват ли в том, что там происходит, Илон Маск и его периодические отключения Starlink на Украине? Об этом 5-tv.ru поговорил с военным экспертом Владиславом Шурыгиным.
«Люди, которые сидят на передовой, у них вряд ли есть время на Starlink. А самое главное, что у них еще могут быть проблемы со связью, проблемы с соседями и они боятся всего того, что они не понимают», — заявил эксперт.
По его словам, украинские военные могли сбить свой же вертолет, так как просто приняли его за российский, а не потому что им может технически мешать миллиардер Илон Маск своими постоянными отключениями связи.
Еще в октябре военные Украины, дислоцированные в районе Соледара, напрочь потеряли связь и стали атаковать позиции других украинских боевиков. Они обстреляли свои же подразделения из минометов.
В ноябре на Украине произошли перебои в работе спутниковой системы Starlink — 1300 терминалов отключились из-за проблем с финансированием. Кроме того, стало известно, что работа спутниковой системы обходится накладно: 2,5 тысячи долларов в месяц за каждый из них.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в войсках Украины сейчас происходит полная потеря управления.
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