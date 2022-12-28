«Миллион алых роз»: стало известно имя поклонника Ольги Бузовой
Квартира Ольги Бузовой оказалась завалена шикарными подарками
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Звезда российского шоу-бизнеса отлично умеет привлечь внимание общественности.
Поклонники Ольги Бузовой давно пытаются узнать, кто стал новым возлюбленным телеведущей. Однако она упорно это скрывает. И вот, наконец, хоть какой-то намек: певица выложила в социальную сеть видео с огромными букетами алых роз, на которых написано имя «Оля».
Многие тут же предположили, что это мог быть тот самый тайный любовник знаменитости.
Однако, оказалось, что роскошный букет — подарок Филиппа Киркорова. Видимо, артист решил поздравить свою подругу с новогодними праздниками.
Ольга Бузова давно мечтает о семье и детях. Однако ни в браке с Дмитрием Тарасовым, ни в бурных отношениях с Давидом Манукяном, более известным, как DAVA, артистка не обрела женского счастья. После любовный перипетий артистка посвятила себя карьере.
Однако недавно внимательные поклонники обратили внимание на округлившиеся формы кумира и заподозрили ее в интересном положении. Но пока никаких комментариев на этот счет Бузова не давала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто занимает главное место в жизни Ольги Бузовой.
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