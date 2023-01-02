В море дыма и огня: Лучшее видео из зоны СВО за день

Словно раскаты грома рвут тишину. Сразу ясно — тяжелая артиллерия. Работает часто. Заряжающему только успевают подносить снаряды. «Гиацинт-Б» впечатляет — работает громко, дымно, море огня, бьет за десятки километров. Предельная дальность 152- мм «Гиацинта» — порядка 30 километров.

Расчеты слаженные, наводчики грамотные. Моментально вносят корректировки. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание.

Боевые задачи в составе батареи 152-мм пушек «Гиацинт-Б» выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, завершившие цикл подготовки и боевого слаживания в учебных центрах Минобороны России и на полигонах Западного военного округа, в т. ч. в тыловых районах проведения СВО.

На передовой они недавно, но уже полностью включены в боевую работу. Артиллеристы слажены, сосредоточены и нацелены на победу. Каждый знает свою задачу в рамках работы расчета, и каждый готов подстраховать товарища и в случае необходимости занять его место.

На передовой есть место и юмору, и символизму. Так, одну из пушек военнослужащие назвали «Марией» — в честь супруги одного из бойцов. Говорят, что жена знает об этом и гордится.