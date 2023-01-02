Доигрались: Захарова объяснила корни идеи Арестовича установить монархию на Украине
Захарова объяснила идею Арестовича про монархию на Украине ролевыми играми в Новый год
Фото: Instagram* / alexey.arestovich
Потенциальный преемник Зеленского после празднования Нового года уверовал в необходимость возвращения короля в Незалежную по принципу из «Властелина колец». Объяснение такому повороту нашли в МИД РФ.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сделал заявление о необходимости установить в стране монархическую форму правления из-за слишком бурного празднования Нового года. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Новый год на Банковой (улице, где находится администрация президента Украины — Прим. ред.) встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — отметила Мария Захарова.
Сомнительное заявление Алексей Арестович сделал во время интервью украинскому музыканту, солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Он сравнил ситуацию в стране с событиями «Властелина колец», напомнив, что последняя книга называется «Возвращение короля». Установление монархии, по мнению советника главы офиса Владимира Зеленского, поможет избавиться от всего русского.
«Если мы в сценарии „Властелина колец“, а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. <…> Если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», — считает политик.
Как сообщал 5-tv.ru, Алексей Арестович на Украине считается одним из потенциальных преемников Владимира Зеленского. Его шансы стать президентом ранее оценил политолог Евгений Минченко, назвав происходящее с Арестовичем «большим проектом».
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