Пленный украинец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сложившим оружие сослуживцам
Боец 95-й ОДШБР Лищук заявил, что ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut
Украинский боец отметил, что российские военнослужащие оказали его сослуживцам первую помощь и повезли в больницу.
Боевики ВСУ расстреляли из минометов собственных сослуживцев, пожелавших сдаться в плен русским солдатам, признался сложивший оружие украинский боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Виталий Лищук, передает РИА Новости.
«Мы сдались (в плен российским военным — ред.), они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона», — заявил плененный украинский военнослужащий.
Ранее представители ЛНР сообщали, что на отдельных участках на линии соприкосновения в Донбассе боевиков ВСУ принуждают оставаться на позициях и сражаться с российской армией только силами заградительных отрядов.
Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, направленную на демилитаризацию и денацификацию преступного киевского режима и защиту населения Донбасса. По словам российского лидера Владимира Путина, цель действий России на Украине — освобождение Донбасса от власти Киева и создание условий, обеспечивающих безопасность самой России.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия России уничтожила украинские HIMARS и RM-70 Vampire в районе Дружковки.
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